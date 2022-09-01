Министры финансов G7 одобрят план по ограничению цен на российскую нефть

Министры финансов стран Группы семи (G7) на встрече в пятницу одобрят план по ограничению цен на российскую нефть. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам собеседников издания, знакомых с содержанием документа, план предусматривает также установление потолка цен на российские нефтепродукты. "Ожидаемое объявление открывает новый фронт в практически безуспешных попытках Запада сократить доходы России от продажи энергоносителей <...>. Тем не менее чиновники пытаются решить несколько сложных вопросов, касающихся того, как будет действовать ограничение цен", - пишет издание.

Как говорится в публикации, окончательный механизм ограничений должен быть подготовлен к декабрю. Страны G7 намерены установить цены на российскую нефть выше стоимости ее добычи, но гораздо ниже нынешних рыночных расценок.