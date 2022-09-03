Запорожскую АЭС отключили от сети - МАГАТЭ

В Международном агентстве по вопросам атомной энергии вновь сообщают об отключении Запорожской АЭС от энергосети и остановке одного из блоков.

Об этом сообщили наблюдатели МАГАТЭ, находящиеся на станции, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

"АЭС снова утратила связь с последней оставшейся основной внешней линией электропередачи, но станция продолжает подавать электроэнергию в сеть через резервную линию", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что один из двух действующих блоков ЗАЭС сегодня был отключен от сети из-за ограничений сети.

"Один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и для выполнения ключевых функций безопасности на месте и в сети", - отмечают в МАГАТЭ.