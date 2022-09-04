В NASA сообщили об отсутствии планов запуска ракеты SLS к Луне до 6 сентября

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не намерено предпринимать до 6 сентября новых попыток запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне. Об этом заявил в субботу на брифинге глава директората развития исследовательских систем NASA Джим Фри. Ранее старт ракеты-носителя пришлось вновь перенести из-за проблем с заправкой топлива, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Нынешний] период запуска определенно не рассматривается. Мы не будем проводить запуск до окончания нынешнего периода, который заканчивается во вторник (6 сентября - прим. ТАСС)", - сказал Фри. Глава агентства Билл Нельсон также подчеркнул, что запуск не будет осуществлен, пока специалисты не сочтут это верным решением.

В понедельник полет также был отложен по причине утечки водорода при заправке. По словам руководителя программы полетов Artemis Майкла Сарафина, на этот раз утечка была масштабнее. "Специалисты пытались трижды устранить проблему, и каждый раз мы констатировали большую утечку", - отметил он. Сарафин заявил, что на следующей неделе алгоритм дальнейших действий станет яснее.