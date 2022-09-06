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В Колумбии инфляция в августе стала самой высокой с начала века

В мире Материалы 6 сентября 2022 02:56 (UTC +04:00)
В Колумбии инфляция в августе стала самой высокой с начала века

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Рост цен на товары и услуги в Колумбии по итогам августа достиг 10,84% в годовом выражении, сообщил в понедельник Национальный статистический департамент. Как отметила газета El Tiempo, речь идет о самом высоком показателе с апреля 1999 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Больше всего - на 25,57% по сравнению с уровнем прошлого года - в южноамериканской стране подорожали продовольственные товары и безалкогольные напитки. Кроме того, заметно выросли цены на размещение в гостиницах и обслуживание в ресторанах, а также на электроэнергию и топливо. По мнению аналитиков, существующая тенденция вряд ли изменится до конца года.

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