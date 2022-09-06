Глава МАГАТЭ проинформирует СБ ООН о поездке на Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник, как ожидается, проинформирует Совбез ООН о своей поездке на Запорожскую АЭС в Украине в рамках миссии МАГАТЭ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В заседании, согласно плану, также примет участие генсек ООН Антониу Гутерриш.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что в начале этой недели гендиректор МАГАТЭ обнародует доклад о ситуации с безопасностью на Украине, в том числе результаты миссии организации на ЗАЭС.

"Я надеюсь, что мы предоставим доклад на следующей неделе, когда у нас будет больше информации по ситуации", - сказал Гросси журналистам 2 сентября.

Он также отмечал, что во время осмотра ЗАЭС ему показали абсолютно все, что он просил. Вместе с тем, он заявил, что больше всего обеспокоен "физической целостностью станции, вопросом ее электроснабжения, вопросами, связанными с персоналом".