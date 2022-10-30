"Фламенго" в третий раз стал обладателем футбольного Кубка Либертадорес

Бразильский футбольный клуб "Фламенго" стал обладателем Кубка Либертадорес. В финале, прошедшем в ночь на воскресенье в эквадорском Гуаякиле, команда со счетом 1:0 обыграла бразильский "Атлетико Паранаэнсе", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На четвертой добавленной к первому тайму минуте у "Фламенго" отличился Габриэл Барбоза. На 43-й минуте защитник "Атлетико Паранаэнсе" Педро Энрике получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Фламенго" выиграл Кубок Либертадорес в третий раз в истории, ранее команда из Рио-де-Жанейро становилась обладателем трофея в 1981 и 2019 годах. "Атлетико Паранаэнсе" ни разу не выигрывал турнир, в 2005 году клуб из Куритибы стал финалистом Кубка Либертадорес, где уступил "Сан-Паулу" (0:4).