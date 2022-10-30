Шторм "Налджи" затронул на Филиппинах более 932 тыс. человек

Более 932 тыс. человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи" на филиппинском острове Лусон. Согласно опубликованному в воскресенье отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, жертвами удара стихии стали 48 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, 364,7 тыс. перемещенных лиц находятся в 2,12 тыс. эвакуационных центрах. Более 40,3 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 40 человек получили различные травмы, 22 числятся пропавшими без вести.

Шторм повредил 555 домов и уничтожил 159. Нанесен ущерб трем инфраструктурным объектам, однако его сумма пока неизвестна. В результате удара стихии повреждены 231 дорога и 61 мост. В 124 городах зафиксировали перебои в электроснабжении, но в 31 его уже восстановили. В 38 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в 8 - с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 662 учебных заведениях и работа на 201 предприятии. В 55 городах действует режим бедствия. На оказание помощи правительство выделило 5,01 млн песо ($86,2 тыс.). Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 54,96 млн песо ($945,9 тыс.).