Старт американской миссии Artemis 1 к Луне перенесён на 16 ноября

Запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion к Луне в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1") перенесён с 14 на 16 ноября из-за надвигающегося на Флориду шторма "Николь", сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"NASA продолжает отслеживать тропический шторм "Николь" и приняло решение перенести старт миссии Artemis 1 на среду, 16 ноября, ожидая безопасных условий для возвращения к работе сотрудников, а также проведения проверок после прохождения шторма", - говорится в сообщении космического ведомства.

Принимая во внимание ожидаемые погодные условия, управление сочло наиболее безопасным вариантом оставить ракету на стартовой площадке, предприняв меры для её защиты от возможных последствий шторма. Согласно последним прогнозам, наибольшую опасность для неё представляют сильные порывы ветра, однако, по мнению инженеров, конструкция ракеты сможет выдержать и их.