Спутник CAPSTONE вышел на окололунную орбиту

Спутник CAPSTONE для проверки технологий будущей американской обитаемой окололунной станции Gateway выведен на окололунную орбиту, сообщило в понедельник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Команда специалистов миссии CAPSTONE подтвердила, что космический аппарат NASA CAPSTONE достиг намеченной окололунной орбиты в воскресенье (по времени Восточного побережья США, EST) вечером. Кубсат совершил первый орбитальный манёвр для выхода на орбиту, включив двигатели в 19:38 EST", - говорится в сообщении на сайте управления.