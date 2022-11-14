В Японии заявили, что переговоры Фумио Кисиды и Си Цзиньпина согласовываются

Власти Японии согласовывают возможность проведения встречи японского премьер-министра Фумио Кисиды и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент согласовывается возможность проведения переговоров лидеров Японии и КНР", - подчеркнул Мацуно. Он отметил, что проведение переговоров Кисиды и Си Цзиньпина могло бы "поспособствовать диалогу между двумя странами ради выстраивания конструктивных и стабильных отношений".

Кисида 13 ноября сообщил журналистам о своем желании встретиться с Си Цзиньпином. "Я бы хотел провести встречу, которая продвинула бы наш диалог вперед", - сказал глава японского правительства.