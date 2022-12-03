Страны G7 договорились установить потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель

Страны группы G7 объявили, что согласились установить потолок цен не нефть, экспортируемую из РФ по морю, на уровне в $60 за баррель, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"G7 вместе с Австралией присоединяются к ЕС и принимают потолок в $60 за баррель за поставляемую по морю нефть из России", - говорится в заявлении "большой семерки".

В свою очередь, глава Минфина США Джанет Йеллен отметила в отдельном заявлении, что, по мнению Вашингтона, такой шаг, с одной стороны, ограничит доходы РФ, а с другой - "сохранит стабильность поставок энергоносителей в мире".

В заявлении G7 напоминает, что "на следующей неделе Коалиция по вопросам предельной цены (G7, ЕС и Австралия - ИФ) введет запрет на широкий спектр услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками сырой нефти российского происхождения, за исключением тех случаев, когда покупатели будут приобретать нефть по стоимости $60 или менее $60 за баррель".