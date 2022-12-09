В Швеции заявили о намерениях после вступления в НАТО направить войска в Восточную Европу

Швеция в случае вступления в НАТО намерена направить свои войска в Восточную Европу, чтобы они присоединились к Силам быстрого реагирования альянса. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью газете Yomiuri министр обороны страны Пол Йонсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "членство в НАТО является главным приоритетом" для нового правительства, которое было сформировано после парламентских выборов в сентябре. Он также отметил, что коллективная оборона НАТО, в рамках которой осуществляется противодействие нападению на входящие в альянс страны, "абсолютно необходима" в качестве сдерживающего фактора. В связи с этим Швеция в случае присоединения к НАТО "намерена направить своих военных в Восточную Европу", чтобы они вошли в состав Сил быстрого реагирования. "Мы хотим таким образом внести свой вклад в укрепление альянса", - добавил он.

Говоря об увеличении оборонных расходов, Йонсон отметил, что Швеция планирует достичь поставленной НАТО цели довести ассигнования на оборону до 2% ВВП к 2026 году - на два года раньше ранее запланированного срока. Сейчас этот показатель в стране составляет около 1,3% ВВП.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс планирует усилить боевые группы на своих восточных рубежах, а также довести численность Сил быстрого реагирования с нынешних 40 тыс. до более чем 300 тыс.