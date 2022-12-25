У берегов Турции в Черном море произошел взрыв на сухогрузе

Взрыв произошел на грузовом судне у берегов Турции в Черном море. Как сообщил в воскресенье телеканал Al Hadath, в результате инцидента 16 человек удалось спасти, капитан корабля числится пропавшим без вести. Других подробностей телеканал не приводит, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации канала, судно шло под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон. Инцидент, по предварительным данным, произошел в результате утечки газа. Экипаж смог вызвать спасателей. Все пострадавшие были госпитализированы. Поиски капитана корабля продолжаются. Большую часть команды судна составляли египтяне, также в ней есть граждане Албании, Грузии и Украины, сообщает Al Hadath.