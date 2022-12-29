Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле умер на 83-м году жизни. Об этом в четверг сообщила дочь бразильца Келли Насименту на своей странице в Instagram, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром", - говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В конце ноября 2022 года бразилец попал в больницу. 22 декабря врачи бывшего футболиста сообщили, что у Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции.

Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) выступал на профессиональном уровне с 1956 по 1977 годы в составе бразильского "Сантоса" и американского клуба "Нью-Йорк Космос", вместе с "Сантосом" он стал пятикратным обладателем Кубка Бразилии, по два раза выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

Пеле был неоднократно признан лучшим футболистом XX века по версиям спортивных СМИ, его включали в различные символические сборные столетия. В 1999 году Международная федерация футбола (ФИФА) с целью определить лучшего игрока XX века провела опрос среди спортивных чиновников, журналистов и тренеров, в нем Пеле занял первое место. Однако по итогам голосования болельщиков в интернете победителем стал аргентинец Диего Марадона. В результате ФИФА приняла решение разделить награду "Игрок столетия" между двумя футболистами.

Также в 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом столетия, несмотря на то, что тот ни разу не участвовал в Олимпийских играх. В том же году журнал Time включил футболиста в список ста наиболее влиятельных людей XX века.