Основатель криптовалютной биржи FTX в суде не признал вину в мошенничестве

Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид отказался признавать себя виновным в финансовом мошенничестве и обмане инвесторов. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основатель FTX, выпущенный ранее из-под стражи под залог в размере $250 млн, во вторник предстал перед федеральным судом южного округа штата Нью-Йорк. Адвокат Бэнкмана-Фрида заявил в суде, что его клиент не признает вину ни по одному из восьми пунктов обвинения. Судья Льюис Каплан назначил дату начала рассмотрения дела по существу на 2 октября текущего года.