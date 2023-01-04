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Основатель криптовалютной биржи FTX в суде не признал вину в мошенничестве

В мире Материалы 4 января 2023 03:19 (UTC +04:00)
Основатель криптовалютной биржи FTX в суде не признал вину в мошенничестве

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Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид отказался признавать себя виновным в финансовом мошенничестве и обмане инвесторов. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основатель FTX, выпущенный ранее из-под стражи под залог в размере $250 млн, во вторник предстал перед федеральным судом южного округа штата Нью-Йорк. Адвокат Бэнкмана-Фрида заявил в суде, что его клиент не признает вину ни по одному из восьми пунктов обвинения. Судья Льюис Каплан назначил дату начала рассмотрения дела по существу на 2 октября текущего года.

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