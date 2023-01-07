Премьер Японии во время визита в Канаду намерен обсудить будущие поставки СПГ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Канаду 12 января планирует обсудить с главой правительства Джастином Трюдо будущие поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в субботу сообщило агентство The Canadian Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, речь пойдет о крупном СПГ-терминале в Китимате (тихоокеанская провинция Британская Колумбия), строительство которого планируют завершить к 2025 году. Ключевыми инвесторами в проект являются Южная Корея и Япония, которые, как указывает агентство, заинтересованы в его расширении и даже строительстве других СПГ на территории Канады, так как, в частности, Япония намерена перестать быть зависимой от поставок российских и китайских энергоресурсов.

В октябре 2022 года глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что Канада намерена с 2025 года стать основным поставщиком сжиженного природного газа для Южной Кореи и Японии. Это произойдет после запуска СПГ-терминала в Китимате, на 20% он будет принадлежать южнокорейским и на 20% японским компаниям.