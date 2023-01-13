МВФ ожидает сохранения прогноза темпов роста мировой экономики в 2023 году на 2,7%

Международный валютный фонд (МВФ) не собирается ухудшать свой октябрьский прогноз темпов развития мировой экономики на нынешний год, который находится на уровне 2,7%. Об этом сообщила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, отвечая на вопросы журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава фонда подчеркнула, что опасения некоторых экспертов по поводу скачка цен на нефть не оправдались, а ситуация на рынках труда многих стран остается устойчивой. При этом она добавила, что 2023 год будет еще одним "трудным годом" для мировой экономики, уровень инфляции останется стабильно высоким. Георгиева не ожидает еще одного года последовательных понижений прогнозов, как это было в прошлом году, если не произойдет неожиданных событий. По ее мнению, развитие мировой экономики "достигнет нижнего предела перед фазой оживления" в нынешнем году и начнет ускоряться в 2024 году. "Траектория замедления глобального экономического роста развернется во второй половине 2023 года, возможно, к концу 2023 года, и тогда в 2024 году мы увидим более высокий рост, чем в 2023 году", - отметила Георгиева.

Однако, по словам директора-распорядителя МВФ, 2023 год будет сложным, особенно в связи с тем, что центральным банкам предстоит принять трудное решение о том, насколько сильно придется еще сокращать свои экономики в условиях сохраняющейся высокой инфляции. Она также считает, что мировой рецессии все еще можно избежать.

По мнению Георгиевой, Китай является "единственным наиболее важным фактором для глобального роста" в нынешнем году. "Если они (власти КНР) будут придерживаться курса, то [примерно] в середине года Китай превратится в положительный фактор, способствующий среднему мировому [экономическому] росту", - сказала она.