ВОЗ попросила Китай предоставлять подробные сведения о пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила Пекин продолжать предоставлять ей подробную информацию о борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в субботу штаб-квартира ВОЗ в Женеве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в сообщении, генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус обсудил в субботу с главой Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Сяовэем ситуацию, связанную с COVID-19. "ВОЗ ценит эту встречу, а также публикацию информации об общей обстановке", - заявили в штаб-квартире, отметив "усилия китайских властей по расширению клинической помощи населению на всех уровнях".

"Китайские официальные лица предоставили ВОЗ и на пресс-конференции информацию по некоторым темам, включая сведения об амбулаторных клиниках, госпитализациях, пациентах, требующих срочного лечения, а также о смертности в больницах, связанной с заражением COVID-19", - говорится в сообщении. Сейчас ВОЗ анализирует эти сведения, охватывающие период с начала декабря 2022 года по 12 января 2023 года. Она попросила Китай "продолжать делиться детальной информацией такого типа" с ВОЗ и общественностью.