Бывший глава Volkswagen умер на 97-м году жизни

Карл Хорст Хан - бывший генеральный директор немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG - умер в возрасте 96 лет. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение представителя благотворительного фонда Карла Хана, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Хан ушел из жизни 14 января во сне в своем доме в немецком городе Вольфсбург. Церемонию прощания запланировали на 24 января.

Как написало агентство, благодаря маркетинговым навыкам бывшего главы Volkswagen автомобиль Käfer («Жук») стал самой продаваемой моделью в истории: с 1945 по 2003 год произвели более 21,5 млн экземпляров.

На пост гендиректора немецкой компании он был назначен в 1982 году. До своей отставки в 1993 году Хану удалось превратить Volkswagen в автопроизводителя №1 в Европе.