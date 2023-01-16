Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутником связи Космических сил США

Американская тяжелая ракета Falcon Heavy в понедельник по московскому времени стартовала на орбиту с миссией USSF-67 в интересах Космических сил США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск ракеты Falcon Heavy был осуществлен со стартового комплекса 39А авиабазы на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 17:56 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 01:56 по московскому времени).

Примерно через восемь минут после старта боковые ускорители, которые использовались уже во второй раз, совершили управляемую вертикальную посадку на площадки LZ-1 и LZ-2 на космодроме на мысе Канаверал.

В рамках миссии на геостационарную орбиту должен быть выведен военный спутник связи CBAS-2 (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2).

По официальным данным командования Космических систем США, CBAS-2 позволит расширить возможности постоянной спутниковой связи высшего руководства страны с боевыми командованиями. Конкретные данные о спутнике и его орбите строго засекречены.