"Ювентус" лишили 15 очков в чемпионате Италии за финансовые махинации

Федеральный апелляционный суд Италии снял с "Ювентуса" 15 очков в чемпионате страны, сообщается на сайте Итальянской федерации футбола, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Санкции в отношении туринского клуба введены в связи с его финансовыми махинациями.

Как сообщалось, "Ювентус" обвинялся в сокрытии около 200 млн евро убытков в период с 2018 по 2020 год. Под подозрение попали 15 человек, включая президента клуба Андреа Аньелли. В результате руководство "Ювентуса", включая Аньелли, ушло в отставку.

В результате клуб, ныне занимающий третье место в турнирной таблице Серии А, опускается на 11-ю строчку.

"Ювентус" - самый титулованный клуб Италии, чемпионат страны он выиграл 36 раз. Также он является 14-кратным обладателем Кубка страны, девятикратным – Суперкубка. Помимо этого, "Ювентус", в частности, по два раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, три раза – Кубок УЕФА.