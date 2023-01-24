Бразилия и Аргентина создадут фонд обеспечения торговых обязательств

Правительства Бразилии и Аргентины обсуждают вопрос создания системы межгосударственных гарантий в двусторонней торговле. Об этом объявил министр финансов Бразилии Фернанду Аддад, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас будет суверенный гарантийный фонд, который будет выступать гарантом исполнения банковских гарантийных писем. Так что ни аргентинский банк, финансирующий импортера, ни бразильский банк, финансирующий экспортную операцию, не будут нести никаких рисков. Поэтому мы обсуждаем с Аргентиной систему гарантий с их стороны в адрес Бразилии", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с аргентинским коллегой Серхио Массой.

Как пояснил министр, именно фонд, а не коммерческие банки, принимает на себя риски, связанные с конвертацией национальных валют при совершении отложенных платежей по коммерческим контрактам. Срок таких отложенных платежей планируется увеличить с нынешних 30 до 366 дней, уточнил Масса.