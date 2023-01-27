Токио запретит экспорт в РФ радиоактивных материалов, вакцин, медицинских изделий, роботов

Правительство Японии в рамках нового пакета санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины запрещает экспорт радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов. Об этом говорится в распространенном в пятницу в сообщении Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Также под запрет попадают медицинские изделия, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, различные химические вещества, включая слезоточивый газ, порошок для снятия отпечатков пальцев. Помимо этого в список попали оборудование для обнаружения взрывчатки, портативные генераторы, лазерные сварочные аппараты.

Всего в новом списке более 80 наименований. Меры вступают в силу с 3 февраля.

Японские санкции, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже свыше 900 человек и более 50 организаций в РФ. Кроме того, Япония заморозила активы банка "Открытие", Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка "Россия", Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка, а также еще порядка 40 организаций и компаний.

Страна также утвердила список запрещенных к экспорту товаров и технологий, в котором находятся уже около 500 наименований, в том числе полупроводники, средства связи, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование, грузовая техника, обрабатывающие станки. Кроме того, введено эмбарго на поставки в РФ предметов роскоши и на импорт оттуда золота. Также запрещен экспорт в Россию некоторых химических веществ, включая хлор, метанол, ацетон, этилен и гипохлорит натрия.