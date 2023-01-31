Великобритания, Италия и Япония к концу года создадут компанию по разработке нового истребителя

Великобритания, Италия и Япония намерены к концу года создать международную компанию для реализации своих планов по созданию истребителя нового поколения. Об этом во вторник сообщает агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент идут обсуждения вопроса, и сроки могут сдвинуться. Стороны пока не приняли решение о том, где будет зарегистрирована организация. Переговоры сосредоточены на том, будет ли Великобритания ведущим партнером проекта или три страны будут иметь равные доли собственности. Также между странами пока нет соглашения, кому будет принадлежать интеллектуальная собственность и коммерческие права на разработку.

В декабре 2022 года источник в Министерстве обороны Японии сообщил информационно-аналитической группе Jane’s, что перспективный истребитель шестого поколения, к разработке которого в рамках объединенной программы Global Combat Air Programme приступают Япония, Великобритания и Италия, может совершить первый полет до конца десятилетия. Ведущими фирмами-подрядчиками, которые возглавили консорциум по созданию будущего истребителя, стали британская корпорация BAE Systems, японская Mitsubishi Heavy Industries, MHI и итальянская Leonardo. Помимо них в работах будут задействованы и другие предприятия этих трех стран.