На востоке Канады около 30 тыс. потребителей остались без света из-за непогоды

Порядка 30 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за штормового ветра, обрушившегося на атлантические провинции Новая Шотландия и Нью-Брансуик. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Национального метеобюро, скорость ветра местами превышала 22 м/с. В результате в регионе были повреждены многочисленные линии электропередачи. Как сообщили в местных энергосетевых компаниях, аварийные бригады продолжают устранять последствия разгула стихии.

В этих регионах сейчас действует предупреждение об экстремальных морозах до минус 30-35 градусов Цельсия, а при порывах ветра температура воздуха может опускаться до минус 43 градусов.