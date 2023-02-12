Конкурс красоты в Бельгии оказался под угрозой срыва из-за вооруженного мужчины

Неизвестного вооруженного мужчину задержали в городе Де Панн возле места, где должен состояться финал конкурса "Мисс Бельгия". Об этом сообщило агентство Belga, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, полиции удалось задержать преступника до начала конкурса. Им оказался мужчина в возрасте около 40 лет. При себе у него был пистолет, вторая единица оружия была обнаружена в его машине.

Как отметил представитель федеральной прокуратуры, которая занимается расследованием инцидента, "нападение, вероятно, было предотвращено".

Всех гостей и участников мероприятия эвакуировали. В настоящее время неизвестно, состоится ли финал конкурса, отмечает Belga.