В НАТО заявили об отсутствии у Столтенберга планов по продлению срока своих полномочий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре этого года. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску агентству DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У него нет намерений добиваться еще одного продления мандата", - сказала она.

Как отмечает агентство, Столтенберг уже трижды продлевал срок своих полномочий, он занимает пост генсека почти девять лет.

Газета Politico 30 января 2022 года, ссылаясь на источники, сообщила, что многие участники НАТО считают продление срока полномочий Столтенберга реальной возможностью. Тогда газета утверждала, что нынешний генсек НАТО воспринимается как надежный чиновник, способный сохранять хладнокровие и придерживаться сценария даже во время кризиса.