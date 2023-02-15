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Столтенберг оставил запись в книге соболезнований в связи с землетрясением в Турции

В мире Материалы 15 февраля 2023 07:12 (UTC +04:00)
Столтенберг оставил запись в книге соболезнований в связи с землетрясением в Турции

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил постпредство Турции при Североатлантическом альянсе и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясений на юге страны.

Об этом сообщила в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава блока сделал запись в книге соболезнований.

«Столтенберг оставил запись в книге соболезнований в постпредстве Турции при НАТО. НАТО всецело солидарна с нашим союзником Турцией. Наши мысли с турецким народом после разрушительных землетрясений», - написала Лунгеску.

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