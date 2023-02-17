Протест против иранского режима в Мюнхене: «Долой диктатуру!» (ФОТО)

БАКУ /Trend 17 февраля иранцы, проживающие в Мюнхене (Германия), провели на центральных улицах города массовую акцию протеста против иранского режима.

Как передает Trend, участники акции скандировали лозунги «Смерть диктатору!», «Смерть Хаменеи!», «Долой диктатуру!», «Свободу женщинам!».

Сегодня в крупных городах Ирана также продолжились массовые акции протеста, на которых звучали те же лозунги.

Массовые протесты, начавшиеся в Иране в сентябре прошлого года, продолжаются уже шесть месяцев, несмотря на аресты и казни. Это свидетельство того, что внутриполитическая ситуация в стране остается сложной.

Жестокость и репрессии в отношении участников крупных протестных акций в Иране вызывают беспокойство и международной общественности.

Иранские мигранты провели сегодня в Мюнхене массовую акцию протеста, приурочив ее к открытию ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. В конференции принимают участие главы государств Европы и Азии, известные общественные и политические деятели, руководители ведущих аналитических центров мира. Цель участников акции — привлечь внимание политических элит к несправедливостям и беззакониям, которые творятся сегодня в Иране.