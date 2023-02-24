Генсек НАТО анонсировал трехстороннюю встречу Турция-Швеция-Финляндия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о согласовании с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом вопроса проведения в середине марта трехстороннего заседания с участием делегаций Турции, Швеции и Финляндии, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Генеральный секретарь НАТО и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершили визит в Эстонию по случаю Дня независимости этой страны.

Генсек напомнил, что 28 из 30 союзников по НАТО (за исключением Венгрии и Турции) уже ратифицировали протоколы о присоединении двух скандинавских стран к Альянсу.

«У меня состоялась хорошая встреча с президентом Эрдоганом на прошлой неделе в Анкаре. Мы договорились о возобновлении переговоров и проведении под моей эгидой в середине марта в штаб-квартире НАТО трехсторонней встречи по реализации соглашения, подписанного в июне прошлого года между Финляндией, Швецией и Турцией», - сказал генсек.

По его словам, Турция рассматривает членство Финляндии в НАТО позитивно, однако есть ряд вопросов, связанных со Швецией.

По мнению генсека НАТО, две страны «выполнили свои обязательства и настало время для реализации протоколов о присоединении».

При этом Столтенберг выразил удовлетворение тем, что венгерский парламент инициирует процесс утверждения протоколов о присоединении двух стран на следующей неделе. Наша цель как можно скорее добиться присоединения Финляндии и Швеции, добавил генсек.