SpaceX из-за непогоды перенесла запуски двух групп спутников Starlink

Компания SpaceX отложила запуски двух ракет Falcon 9 с партиями интернет-спутников Starlink с 27 на 28 февраля. Это связано с неблагоприятными погодным условиями, отметили в компании, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Во вторник одна из ракет Falcon 9 должна будет стартовать на орбиту с 21 спутником с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, вторая - с 51 спутником с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

SpaceX с мая 2019 года уже запустила более 3,9 тысячи таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 3,6 тысячи аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.