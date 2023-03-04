SpaceX вывела на орбиту восьмую с начала года группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно вывела на орбиту очередную партию из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Вывод 51-го спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 10:38 по времени Тихоокеанского побережья США.

Примерно через 15 с половиной минут после старта ракеты все спутники отделились от ее второй ступени и вышли на штатную орбиту.

Он стал 77-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и восьмым с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,7 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.