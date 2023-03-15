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На юго-западе Пакистана в результате взрыва погибли два человека

В мире Материалы 15 марта 2023 01:37 (UTC +04:00)
На юго-западе Пакистана в результате взрыва погибли два человека

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По меньшей мере два человека погибли, еще восемь получили ранения в результате взрыва, произошедшего во вторник вечером в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в городе Хуздар, расположенном в центральной части провинции. Взрывное устройство было прикреплено к гражданскому автомобилю при помощи магнитов и приведено в действие дистанционно. Как сообщили в полиции, целью нападения мог быть местный торговец, находившийся в автомобиле в момент взрыва.

Главный министр Белуджистана Мир Абдул Куддус Бизенджо осудил взрыв, выразил соболезнования семьям погибших и призвал население провинции объединиться на фоне террористической угрозы. "Террористы нападают на невинных граждан. Заговор с целью дестабилизации провинции путем распространения террора и хаоса будет сорван. Мы должны будем объединиться против террористов", - приводит издание слова Бизенджо.

Пока ни одна из действующих в регионе радикальных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

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