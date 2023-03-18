"Лукойл" заявил, что добыча нефти на Marine XII может увеличиться до 1,7 млн т в год

Добыча нефти на проекте Marine XII в Республике Конго, в котором участвует "Лукойл", может быть увеличена с 1 млн т в год до 1,7 млн т в год, газа - с текущих 1,5 млрд куб. м до 5,5 млрд куб. м в год. Об этом сообщил журналистам вице-президент "Лукойла" по Америке, Африке и Ближнему Востоку Иван Романовский, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент проект Marine XII добывает 1 млн т в год по нефти и 1,5 млрд куб. м газа. На следующей стадии развития планируется полка в 1,7 млн т по нефти и 5,5 млрд куб. м газа", - сказал он.

Романовский добавил, что "Лукойл" уже вложил в Marine XII $955 млн, включая приобретение доли в проекте. "И мы планируем инвестировать еще $1 млрд. Общие инвестиции на Marine XII составят $1,96 млрд", - отметил вице-президент.

"Лукойл" приобрел долю 25% в нефтегазовом проекте Marine XII у британской компании New Age M12 Holdings Limited в 2019 году. В проекте также участвуют итальянская Eni (оператор проекта, 65%) и местная Государственная нефтяная компания Республики Конго (10%).