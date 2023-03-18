Маск заявил, что Twitter 31 марта откроет исходный код для рекомендаций публикаций

Илон Маск заявил, что Twitter 31 марта откроет исходный код, используемый для рекомендаций публикаций в принадлежащей ему социальной сети, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Twitter откроет весь исходный код, используемый для рекомендаций твитов, 31 марта", - написал он в пятницу на своей странице в соцсети.

Исходный код представляет собой текст на языке программирования. Маск отметил, что этот алгоритм сложен и в него будут вноситься изменения по мере обращения пользователей. По его мнению, это решение позволит улучшить качество рекомендаций.

27 октября прошлого года предприниматель закрыл сделку по покупке компании Twitter, которая владеет одноименной соцсетью.