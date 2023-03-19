Швейцарский UBS потребовал госгарантии на $6 млрд для приобретения Credit Suisse

Крупнейший банк Швейцарии UBS добивается от правительства страны государственных гарантий на $6 млрд, чтобы осуществить сделку по приобретению Credit Suisse - второго по размеру банка страны. Об этом сообщило в субботу вечером агентство Reuters со ссылкой на источник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам собеседника агентства, стороны рассматривают еще несколько вероятных сценариев, сумма, которую запросил UBS, может измениться. Гарантии должны помочь банку-покупателю покрыть расходы на сворачивание части направлений деятельности Credit Suisse, а также оплатить возможные судебные издержки. В результате поглощения в обоих банках может быть сокращено 10 тыс. сотрудников.

Ожидается, что стороны попытаются согласовать условия сделки в течение выходных до открытия биржевых торгов в понедельник. Слияние осложняют размеры обоих банков, суммарный объем активов которых приближается к $1,7 трлн, поэтому рассматривается также возможность приобретения UBS лишь некоторых подразделений банка-конкурента.