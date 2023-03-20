Си Цзиньпин призвал наращивать объем и качество экономического сотрудничества РФ и КНР

Москва и Пекин должны наращивать объем и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Необходимо продвигать параллельное наращивание объема и качества инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, укреплять политические координации, создавать более благоприятные условия для высококачественного развития инвестиционного сотрудничества, увеличивать масштаб двусторонней торговли", - написал он в статье, опубликованной в "Российской газете".

По словам председателя КНР, две страны должны "расширять общность интересов и изыскивать новые точки роста, формировать структуру развития, отличающуюся взаимодополняемостью и совместимостью традиционной торговли и новых форм сотрудничества".

Си Цзиньпин также отмечает необходимость продолжения совместной работы по сопряжению инициативы "Одного пояса и одного пути" и ЕАЭС "для институционального сопровождения двустороннего сотрудничества и региональной интеграции".

Он подчеркнул, что его визит в Россию нацелен на "укрепление дружбы, сотрудничества и мира" и выразил готовность вместе с президентом Владимиром Путиным "наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".