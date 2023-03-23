В Южной Корее заявили, что КНДР запустила четыре крылатые ракеты

Южнокорейские военные зафиксировали в среду пуск четырех крылатых ракет КНДР. Об этом в четверг заявил министр национальной обороны Республики Корея Ли Чжон Соп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Комитет начальников штабов ВС Республики Корея ранее проинформировал о запуске нескольких крылатых ракет из района города Хамхын на востоке КНДР в среду утром.

"По нашим данным, было четыре [ракеты]. Мы провели предварительный анализ. Республика Корея и США проверяют эти данные еще более скрупулезно", - привело агентство Yonhap слова министра, который выступил с докладом в парламентском комитете по обороне.

Ли Чжон Сопу также задали вопрос о том, завершила ли КНДР работы по миниатюризации ядерной боеголовки и готова ли народная республика установить ее на тактическое оружие. По словам южнокорейского министра, инженеры КНДР добились существенного прогресса в этом деле.

Как сообщает Yonhap, США и Южная Корея в четверг завершили четырехдневные крупномасштабные учения с боевыми стрельбами рядом с межкорейской границей. Полигон находится в 30 км от демилитаризованной зоны. В маневрах было задействовано около 100 гаубиц и бронемашин, а также примерно 800 военнослужащих.