В Брюсселе проходит масштабный митинг выходцев из Южного Азербайджана

В эти минуты в Брюсселе перед зданием Европейского парламента проходит митинг «Марш свободы и справедливости», передает Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В нем принимают участие проживающие в Европе тюрки из Южного Азербайджана. Участники приехали из Франции, ФРГ, Великобритании, скандинавских стран, государств Бенелюкса и др. Главным девизом митинга является "Свобода! Справедливость! Национальное правительство!".

Участники требуют от иранского режима уважения прав многомиллионного тюркского населения страны, прекращения информационной атаки против Азербайджана в иранских СМИ, а также освобождения томящихся в застенках муллократического режима тысяч азербайджанских тюрок Ирана.