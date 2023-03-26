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Китай и Гондурас установили дипломатические отношения

В мире Материалы 26 марта 2023 08:16 (UTC +04:00)
Китай и Гондурас установили дипломатические отношения

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Правительство Китая установило официальные дипломатические отношения с Гондурасом. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава МИД КНР Цинь Ган и его гондурасский коллега Эдуардо Энрике Рейна в Пекине подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений на уровне послов. "Правительства двух стран согласились развивать дружественные отношения на основе принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования", - говорится в документе.

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