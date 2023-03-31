ВОЗ сообщила о снижении смертности из-за коронавируса в мире на 39% за четыре недели

Почти 3,6 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 27 февраля по 26 марта текущего года, более 25 тыс. умерли. Число летальных исходов снизилось на 39% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 27%, сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 3 576 996 случаев заражения и 25 157 летальных исходов.

За 28 дней больше всего заболевших было выявлено в США - 678 002. Далее следуют Россия (333 073), Республика Корея (270 378), Китай (255 961) и Япония (242 894). В США зарегистрировано больше всего умерших с 27 февраля по 26 марта - 7 909. Далее идут Великобритания (2 719), Япония (1 519), Китай (1 230) и Германия (1 085).

По состоянию дел на 29 марта в ВОЗ поступили сообщения о 761 402 282 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 887 000 умерших.