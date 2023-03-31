Столтенберг приветствовал ратификацию Турцией вступления Финляндии в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение парламента Турции о ратификации протокола о вступлении Финляндии в альянс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я приветствую голосование Великого национального собрания Турции, которое завершает процесс ратификации о присоединении Финляндии", - написал Столтенберг в своем аккаунте в Twitter.

Также генсек НАТО отметил, что присоединение Финляндии сделает альянс "сильнее и безопаснее".

Ранее Великое национальное собрание (парламент) Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Его поддержали все 276 участников заседания. Финляндия таким образом получила юридические основания для полноправного вступления в альянс.

Турция до настоящего момента оставалась последним из участников НАТО, который не одобрял заявку Хельсинки на присоединение к альянсу. Венгрия затягивала процесс, но одобрила соответствующий законопроект 27 марта. Теперь все члены организации одобрили кандидатуру Финляндии.