McDonald's временно закрывает офисы в США

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на текущей неделе временно закрывает офисы в США в связи с подготовкой к объявлению о сокращениях сотрудников в рамках реструктуризации. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на заявление компании, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в течение этой недели с 3 апреля McDonald's сообщит «о ключевых решениях, касающихся ролей и численности сотрудников» в компании.

Также руководство сети попросило своих американских и некоторых других иностранных сотрудников уйти на удаленный формат работы с понедельника по среду для возможности принятия решений по кадрам «виртуально». Кроме того, работников попросили отменить все встречи с поставщиками, а также прочими партнерами и коллегами в штаб-квартире McDonald's.