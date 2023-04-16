Мбаппе побил рекорд «ПСЖ» по голам в чемпионате Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе побил рекорд клуба по количеству голов в чемпионате Франции, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Форвард отличился в матче 31-го тура французской Лиги 1 с «Лансом». Этот гол стал для него 139-м в карьере в чемпионате Франции в составе парижской команды.

Предыдущее лучшее достижение принадлежало Эдинсону Кавани, который отличился в матчах за «ПСЭ» 138 раз. Третью строчку в рейтинге занимает Златан Ибрагимович (113).

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Лансом» со счетом 3:1. Помимо Мбаппе, голами за столичный клуб отметились Витинья и Лионель Месси.

«ПСЖ» набрал 72 очка и упрочил лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ланс», занимающий вторую строчку, отстает теперь на девять очков.

Руководство «Пари Сен-Жермен», как сообщалось ранее, планирует устроить масштабную чистку состава по окончании текущего сезона.

По информации GFFN, парижский клуб может расстаться с Лионелем Месси, Серхио Рамосом, Карлосом Солером, Витиньей, Ренату Саншешом, Фабианом Руисом, Хуаном Бернатом и Уго Экитике, если они недостаточно хорошо проведут последние девять матчей в текущем чемпионате Лиги 1.

Ранее стало известно, что руководство «Пари Сен-Жермен» и аргентинский нападающий Лионель Месси не пришли к договоренности о новом контракте.