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Талибы объявили о победе над коррупцией в Афганистане

В мире Материалы 21 апреля 2023 19:34 (UTC +04:00)
Талибы объявили о победе над коррупцией в Афганистане

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Сформированное движением "Талибан" правительство Афганистана смогло обеспечить безопасность на всей территории страны и ликвидировать коррупцию. Об этом говорится в послании премьер-министра правительства талибов Мохаммада Хасана Ахунда по случаю праздника Ид аль-Фитр, сообщил его офис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Исламский Эмират Афганистан (ИЭА, используемое талибами название государства) обеспечил безопасность на всей территории страны и сорвал все коварные планы врагов <...>. Мохаммад Хасан Ахунд добавил, что коррупция и казнокрадство ликвидированы во всех государственных учреждениях и двери [руководства] Эмирата открыты для всего афганского народа", - говорится в сообщении.

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