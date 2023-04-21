Талибы объявили о победе над коррупцией в Афганистане

Сформированное движением "Талибан" правительство Афганистана смогло обеспечить безопасность на всей территории страны и ликвидировать коррупцию. Об этом говорится в послании премьер-министра правительства талибов Мохаммада Хасана Ахунда по случаю праздника Ид аль-Фитр, сообщил его офис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Исламский Эмират Афганистан (ИЭА, используемое талибами название государства) обеспечил безопасность на всей территории страны и сорвал все коварные планы врагов <...>. Мохаммад Хасан Ахунд добавил, что коррупция и казнокрадство ликвидированы во всех государственных учреждениях и двери [руководства] Эмирата открыты для всего афганского народа", - говорится в сообщении.