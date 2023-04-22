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Инвестиции в человеческий капитал станут темой обсуждения на встрече G7

В мире Материалы 22 апреля 2023 08:54 (UTC +04:00)
Инвестиции в человеческий капитал станут темой обсуждения на встрече G7

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Одной из тем для обсуждения на встрече министров труда стран Группы семи (G7), которая началась в субботу в Курасики на западе Японии, станет проблема инвестиций в человеческий капитал. Об этом на открытии встречи заявил японский министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудим вопрос инвестиций в человеческий капитал и применение этого подхода для дальнейшего развития общества", - передает слова министра телеканал NHK. Глава ведомства отметил, что участники встречи рассмотрят проблему цифровизации, которая в перспективе может создать угрозу роста безработицы.

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