Инвестиции в человеческий капитал станут темой обсуждения на встрече G7

Одной из тем для обсуждения на встрече министров труда стран Группы семи (G7), которая началась в субботу в Курасики на западе Японии, станет проблема инвестиций в человеческий капитал. Об этом на открытии встречи заявил японский министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудим вопрос инвестиций в человеческий капитал и применение этого подхода для дальнейшего развития общества", - передает слова министра телеканал NHK. Глава ведомства отметил, что участники встречи рассмотрят проблему цифровизации, которая в перспективе может создать угрозу роста безработицы.