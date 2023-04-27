SpaceX перенесла запуск тяжелого телекоммуникационного спутника ViaSat-3

Запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy со спутником ViaSat-3 Americas для обеспечения высокоскоростным интернетом Северной и Южной Америки, который планировался в четверг по московскому времени, перенесен на сутки, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Теперь запуск ракеты предполагается осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 19:29 в четверг по времени Восточного побережья США.

Спутник массой 6,7 тонн является первым из трех аппаратов калифорнийской компании ViaSat Inc. нового поколения системы глобального покрытия в Ka-диапазоне, которые по совокупной пропускной способности в два раза превышают возможности всех коммерческих интернет-спутников на орбите.

Каждый из них будет обеспечивать пропускную способность сети более одного терабайта в секунду. Срок функционирования аппарата составляет 15 лет.