Премьер Японии впервые за 5 лет намерен посетить Южную Корею

Премьер-министр Японии Фумио Кисида впервые за пять лет намерен посетить Южную Корею. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

По информации агентства, Кисида планирует посетить Южную Корею 7-8 мая. Он встретится с президентом страны Юн Сок Ёлем.

Визит станет первым для японского премьера в Южную Корею за последние пять лет. Главы двух стран обсудят ракетно-ядерной программой КНДР. Токио также планирует заручиться поддержкой Сеула в преддверии саммита Группы семи в Хиросиме (19-21 мая), куда приглашен также Юн Сок Ёль.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен обсудить с главой Южной Кореи Юн Сок Ёлем вопрос о дальнейшей помощи Сеула Киеву. Об этом сообщила высокопоставленная представитель американской администрации.