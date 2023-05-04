Самолет Стамбул - Москва экстренно сел в Сочи из-за сбоя системы регулирования давления

Самолет, летевший из Стамбула в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за некорректной работы системы регулирования давления внутри воздушного судна, вывоз пассажиров планируется на резервном лайнере. Об этом сообщил в среду официальный представитель компании Red Wings, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Причиной вынужденной посадки явилась некорректная работа системы регулирования давления внутри воздушного судна", - говорится в сообщении.

Авиакомпания планирует вывоз пассажиров на резервном воздушном судне с вылетом рейса WZ076 в 23:10 мск.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ ранее сообщили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка, никто из 44 пассажиров не пострадал.