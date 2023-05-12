Новым гендиректором Twitter может стать топ-менеджер NBCUniversal

Директор по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино ведет переговоры, чтобы стать новым генеральным директором компании Twitter. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, Яккарино проработала в NBCUniversal более 10 лет. На протяжении своей карьеры она выступала за совершенствование методов оценки эффективности рекламы.

Владелец компании Twitter Илон Маск 11 мая сообщил на странице в одноименной сети, что в течение шести недель покинет пост ее генерального директора, новая кандидатура уже найдена. Согласно его публикации, новым генеральным директором станет женщина.