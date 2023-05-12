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Новым гендиректором Twitter может стать топ-менеджер NBCUniversal

В мире Материалы 12 мая 2023 06:24 (UTC +04:00)
Новым гендиректором Twitter может стать топ-менеджер NBCUniversal

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Директор по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино ведет переговоры, чтобы стать новым генеральным директором компании Twitter. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, Яккарино проработала в NBCUniversal более 10 лет. На протяжении своей карьеры она выступала за совершенствование методов оценки эффективности рекламы.

Владелец компании Twitter Илон Маск 11 мая сообщил на странице в одноименной сети, что в течение шести недель покинет пост ее генерального директора, новая кандидатура уже найдена. Согласно его публикации, новым генеральным директором станет женщина.

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